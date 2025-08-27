Росіяни залишили Суми без світла й електротранспорту, вода подається за графіком

Внаслідок атаки російських загарбників на Суми, у місті частково зникла електроенергія, призупинено роботу міського електротранспорту і виникли перебої у подачі води жителям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Зокрема, через інцидент, в місті працюють лише автобуси.
"Про відновлення повноцінного руху комунального транспорту буде повідомлено додатково", - повідомили в КП "Електроавтотранс".
Через російську атаку, всі об'єкти водоканалу знеструмлені та переведені на аварійно-резервне живлення.
27 серпня вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00, зазначили у КП "Міськводоканал".
"Через знеструмлення підкачувальних насосів ЦТП водопостачання верхніх поверхів багатоповерхівок буде відсутнє. Подача води у звичайному режимі відновиться після стабілізації енергопостачання", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 27 серпня близько 01:00 російські загарбники обстріляли Суми ударними дронами "Шахед". У місті відразу ж виникли перебої з електроенергією.
Згодом стало відомо, що ворожий удар пошкодив місцеві об'єкти інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав.
А в ніч на 26 серпня, внаслідок дронових ударів по Сумам було пошкоджено складські приміщення і горіли нежитлові будівлі.