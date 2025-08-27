Росіяни залишили Суми без світла й електротранспорту, вода подається за графіком

Зокрема, через інцидент, в місті працюють лише автобуси.

"Про відновлення повноцінного руху комунального транспорту буде повідомлено додатково", - повідомили в КП "Електроавтотранс".

Через російську атаку, всі об'єкти водоканалу знеструмлені та переведені на аварійно-резервне живлення.

27 серпня вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00, зазначили у КП "Міськводоканал".

"Через знеструмлення підкачувальних насосів ЦТП водопостачання верхніх поверхів багатоповерхівок буде відсутнє. Подача води у звичайному режимі відновиться після стабілізації енергопостачання", - йдеться у повідомленні.