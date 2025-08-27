RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россияне оставили Сумы без света и электротранспорта, вода подается по графику

Иллюстрационное фото: спасатель ГСЧС Украины (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерий Савицкий

Из-за атаки российских захватчиков на Сумы, в городе частично исчезла электроэнергия, приостановлена работа городского электротранспорта и возникли перебои в подаче воды жителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Городской транспорт

В КП "Электроавтотранс" отметили, что из-за атаки, в городе работают только автобусы.

"Сейчас курсируют 18 автобусов и 7 троллейбусов на автономном ходу. График руку обновляется. В ближайшее время будут выведены дополнительные автобусы на маршруты", - сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

О восстановлении полноценного движения коммунального транспорта будет сообщено дополнительно.

Водоснабжение

Из-за российской атаки, все объекты водоканала в Сумах обесточены и переведены на аварийно-резервное питание.

В среду, 27 августа, вода будет подаваться по графику с пониженным давлением с 5:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00, отметили в КП "Горводоканал".

"Из-за обесточивания подкачивающих насосов ЦТП водоснабжение верхних этажей многоэтажек будет отсутствовать. Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Больницы и учреждения здравоохранения в городе с электроэнергией - привлечены резервные генераторы.

По состоянию на 07:00 Сумы частично остаются без света. Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.

Массированная атака на Сумы

Напомним, в ночь на 27 августа около 01:00 российские захватчики ударили по Сумам ударными дронами "Шахед". В городе возникли перебои с электроэнергией.

Впоследствии стало известно, что вражеский удар повредил местные объекты инфраструктуры. К счастью, никто не пострадал.

В ночь на 26 августа, в результате дроновых ударов по Сумам были повреждены складские помещения и горели нежилые здания.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыВойна в Украине