У Сумах пролунала серія вибухів: в місті частково зникло світло

В ніч на 27 серпня у Сумах пролунали вибухи, після чого частково зникло світло. Напередодні військові попереджали про загрозу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Суми" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Перший вибух було чути приблизно о 01:08. Після цього пролунало ще кілька вибухів. Судячи з повідомлень, їх було більше чотирьох. Паралельно з'явилася інформація про проблеми зі світлом.

"У Сумах у деяких районах зникло світло", - пише "Суспільне" о 01:14.

Напередодні військові інформували, що на сході Сумської області зафіксовано "Шахеди", які тримали курс на захід.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:25 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.