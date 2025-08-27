РФ масовано атакувала Суми: пошкоджено об'єкти інфраструктури
В ніч на 27 серпня, російські окупанти здійснили масовану атаку дронів на Суми. Внаслідок обстрілу є пошкодження інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з поиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова і канал в.о. міського голови Сум Артема Кобзара.
"Ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Попередньо, без жертв", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що внаслідок атаки є пошкодження об’єктів інфраструктури. Наразі працюють аварійні служби.
Водночас виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар теж писав, що ворог атакував обласний центр "Шахедами". За його словами, влучань у житлові квартали немає.
Обстріл Сум
Нагадаємо, що вибухи в Сумах було чутно починаючи з 01:08. Паралельно в ЗМІ повідомлялося, що в деяких районах міста зникло світло. Однак офіційних підтверджень цього поки не було.
Також ми писали, що місто було атаковане в ніч на 26 серпня. Тоді було зафіксовано по одному влученню в двох районах. В результаті дронової атаки було пошкоджено складські приміщення і горіли нежитлові будівлі.