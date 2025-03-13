Росіяни захопили місто Суджа в Курській області, - ISW

Російські війська захопили Суджу в Курській області та ведуть бойові дії проти ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Не виключено, що армія РФ спробує створити буферну зону біля російсько-українського кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Оприлюднені 12 березня геолокаційні кадри вказують на те, що армія РФ нещодавно захопила Суджу і просунулася до південного району села Заолешенське (на північний захід від Суджі). Пов'язане з ГУР Міноборони України джерело повідомило, що українські війська почали відхід з Суджі.
Російські військові блогери приписують захоплення міста підрозділам 11-ї повітряно-десантної бригади, 22-го мотострілецького полку (72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу) та 2-ї бригади спецназу (Головного управління військової розвідки Генштабу ЗС РФ). За словами блогерів, російські війська проводять "зачистки" у населеному пункті.
Оприлюднені 11 березня геолокаційні кадри демонструють, що армія РФ нещодавно просунулася на захід від села Басівка (на захід від Суджі через міжнародний кордон у Сумській області).
Блогери стверджують, що російські війська просунулися в районі Свердліково (на північний захід від Суджі), на захід від Козачої Локні (на північ від Суджі), у межах Заолешенки, в межах південно-східної Гончарівки (на захід від Суджі), на захід від Курилівки, на північ від Гуєво (обидва на південь від Суджі), а також на південний захід від Журавки (на захід від Суджі у Сумській області) і на захід від Олександрії (на південь від Суджі в Сумській області).
Російські військові блогери стверджували, що бої тривають у районі Заолешенки, Гончарівки та Гуєво, а також по той бік міжнародного кордону в Сумській області біля Журавки, Новенького та Басівки (всі - на захід від Суджі). Один з російських блогерів закликав створити буферну зону, - ймовірно, в Сумській області, - після того, як російські війська витіснять ЗСУ з Курської області.
Російські блогери 12 березня заявили, що українські Сили оборони завдали ударів з реактивних систем HIMARS по військах РФ у Курській області. В ISW не можуть перевірити цю інформацію.
В ISW також нагадали, що 12 березня російський диктатор Володимир Путін відвідав військовий командний пункт у Курській області та заслухав доповідь начальника російського Генштабу Валерія Герасимова. Це сталося вперше після взяття під контроль Україною частини Курської області в серпні 2024 року.
Під час відвідин, Путін визнав, що війська РФ ще не повністю витіснили українські сили з Курської області, і заявив, що вони повинні захопити всю Курську область "у найкоротші терміни".
"Цей візит демонструє бажання Путіна використати захоплення Росією Суджі для демонстрації військового успіху і сили на тлі пропозиції України та США про тимчасове припинення вогню", - йдеться у звіті.
В ISW звернули увагу на особливий факт - під час візиту до штабу, Путін був одягнений у військову форму, в той час як під час своїх візитів на фронт у квітні 2023 року, він носив костюм. На думку аналітиків, президент РФ, імовірно, намагається позиціонувати себе як зацікавлений військовий лідер та включити себе до числа російських військово-політичних лідерів, відповідальних за нещодавнє просування Збройних сил РФ у Курській області.
"Путін також, імовірно, намагається зобразити себе сильним та ефективним воєначальником напередодні зустрічей делегацій США та Росії. Зокрема, зустрічі зі спеціальним представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом 13 березня, під час якої, ймовірно, буде обговорюватися американо-українська пропозиція про тимчасове припинення вогню", - йдеться у звіті ISW.
На початку серпня 2024 року Збройні сили України перейшли державний кордон у Сумській області та почали брати під контроль населені пункти в прикордонні Курської області.
Завданням операції було послаблення бойових можливостей армії РФ та примус ворога до перенаправлення ресурсів на захист власних територій з підрозділів, що проводили наступальні операції у Донецькій області та в прикордонні Сумської і Харківської областей.
За останні 7 місяців росіяни поступово витискали українські сили з населених пунктів. На початку березня бойові дії у регіоні суттєво загострилися. В Генштабі ЗСУ заявили про істотне просування росіян у Курській області.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, агресор намагається витіснити українських військових з Курської області та перенести бойові дії на територію Сумської та Харківської областей. При цьому в боєзіткненнях російські підрозділи зазнають серйозних втрат.
Деякі аналітики зазначали, що ймовірною причиною успіху армії РФ є призупинення адміністрацією Дональда Трампа обміну розвідувальними даними з Україною, що не дозволило ЗСУ ефективно завдавати ударів з реактивних систем HIMARS.
Натомість 11 березня американські та українські офіційні особи підтвердили, що Сполучені Штати відновили обмін розвідданими з Україною.
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