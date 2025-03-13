Россияне захватили город Суджа в Курской области, - ISW

Обнародованные 12 марта геолокационные кадры указывают на то, что армия РФ недавно захватила Суджу и продвинулась к южному району села Заолешенский (к северо-западу от Суджи). Связанный с ГУР Минобороны Украины источник отметил, что украинские войска начали отход из Суджи.

Российские военные блогеры приписывают захват города подразделениям 11-й воздушно-десантной бригады, 22-го мотострелкового полка (72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа) и 2-й бригады спецназа (Главного управления военной разведки Генштаба ВС РФ). По словам блогеров, российские войска проводят "зачистки" в населенном пункте.

Обнародованные 11 марта геолокационные кадры показывают, что армия РФ недавно продвинулась на запад от села Басовка (к западу от Суджи через международную границу в Сумской области).

Блогеры утверждают, что российские войска продвинулись в районе Свердликово (к северо-западу от Суджи), к западу от Казачьей Локни (к северу от Суджи), в пределах Заолешенки, в пределах юго-восточной Гончаровки (к западу от Суджи), к западу от Куриловки, к северу от Гуево (оба к югу от Суджи), а также к юго-западу от Журавки (к западу от Суджи в Сумской области) и к западу от Александрии (к югу от Суджи в Сумской области).

Российские военные блогеры утверждали, что бои идут в районе Заолешенки, Гончаровки и Гуево, а также по ту сторону международной границы в Сумской области возле Журавки, Новенького и Басовки (все - к западу от Суджи). Один из российских блогеров призвал создать буферную зону, - вероятно, в Сумской области, - после того, как российские войска вытеснят ВСУ из Курской области.

Российские блогеры 12 марта заявили, что украинские Силы обороны нанесли удары из реактивных систем HIMARS по войскам РФ в Курской области. В ISW не могут проверить эту информацию.

Визит Путина в Курскую область

В ISW также напомнили, что 12 марта российский диктатор Владимир Путин посетил военный командный пункт в Курской области и заслушал доклад начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Это произошло впервые после взятия под контроль Украиной части Курской области в августе 2024 года.

В ходе посещения, Путин признал, что войска РФ еще не полностью вытеснили украинские силы из Курской области, и заявил, что они должны захватить всю Курскую область "в кратчайшие сроки".

"Этот визит демонстрирует желание Путина использовать захват Россией Суджи для демонстрации военного успеха и силы на фоне предложения Украины и США о временном прекращении огня", - говорится в отчете.

В ISW обратили внимание на особый факт - во время визита в штаб, Путин был одет в военную форму, в то время как во время своих визитов на фронт в апреле 2023 года, он носил костюм. По мнению аналитиков, президент РФ, вероятно, пытается позиционировать себя как заинтересованный военный лидер и включить себя в число российских военно-политических лидеров, ответственных за недавнее продвижение Вооруженных сил РФ в Курской области.

"Путин также, вероятно, пытается изобразить себя сильным и эффективным военачальником накануне встреч делегаций США и России. В частности, встречи со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом 13 марта, во время которой, вероятно, будет обсуждаться американо-украинское предложение о временном прекращении огня", - говорится в отчете ISW.