ua en ru
Ср, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Білому домі пояснили причину призупинення військової допомоги Україні

США, Середа 05 березня 2025 21:16
UA EN RU
В Білому домі пояснили причину призупинення військової допомоги Україні Фото: прессекретар Білого дому Керолайн Левітт (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки призупинили військову допомогу Україні для її перегляду. Питання майбутнього фінансування перебуває на розгляді.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Fox News.

"Радник з нацбезпеки сказав мені, що вони призупинили або переглядають фінансування для України, як ви бачили, паузу у фінансуванні. Що стосується питань розвідки, я б відправила вас або до Ради національної безпеки, або до ЦРУ", - заявила Левітт.

Журналіст поцікавився, чи розглядається можливість скасування або відновлення військової допомоги США, яка була призупинена, для України.

У відповідь прессекретар Білого дому зазначила, що наразі йдеться лише про паузу для перегляду цієї ситуації, без конкретних рішень щодо подальших кроків.

"Знову ж таки, це пауза для перегляду", - відповіла вона.

Припинення обміну розвідданими між США та Україною

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США призупинили поставки озброєння та обмін розвідувальними даними з Україною. Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив цю інформацію.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував повідомлення про обмеження обміну розвідданими між США та Україною.

Він наголосив, що Британія, США, Європа та Україна мають працювати разом, не обираючи між США та Європою. Він зазначив, що його країні завжди підтримувала тісну співпрацю з союзниками та не збирається змінювати цю політику.

Водночас сьогодні Sky News повідомило, що обмін розвідданими між США та Україною не зупинився повністю.

Джерело видання запевняло, що частково обмін все ж відбувається. Мовляв, США все ще передають Україні розвіддані, які можуть бути використані для атак на російські війська на окупованій українській території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Україні Війна Росії проти України Допомога армії
NEWS
Наступного тижня мають бути перші результати щодо зустрічі США та України , - Зеленський
Наступного тижня мають бути перші результати щодо зустрічі США та України , - Зеленський
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України