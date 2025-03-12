Спецпредставник Трампа відвідає Москву цього тижня, - Білий дім

Спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф поїде до Москви. Його візит відбудеться цього тижня.

Про це заявила прессекретар Білого дому Каролін Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

"Ми закликаємо Росію прийняти пропозицію про 30-денне припинення вогню, узгоджену американцями з українцями", - додала вона.

Таким чином Лівітт підтвердила чутки у ЗМІ про те, що Віткофф відвідає Росію. Вона не уточнила дату візиту.

Контакти США і Росії

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що американські чиновники поїдуть до Росії та обговорять там пропозицію про 30-денне припинення вогню.

При цьому, за словами американського лідера, він планує цього тижня провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, Віткофф уже відвідував Росію в лютому. Тоді він, за інформацією ЗМІ, міг зустрітися з Путіним. Зустріч тривала близько 3,5 години.

Більш детально про те, чиєю ідеєю було укладення 30-денного перемир'я, - в матеріалі РБК-Україна.

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