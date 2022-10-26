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Рєзніков назвав причину, чому сповільнився наступ на Херсон

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Херсонська область, Середа 26 жовтня 2022 01:07
Рєзніков назвав причину, чому сповільнився наступ на Херсон Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Погодні умови трохи сповільнили наступ Збройних сил на Херсонщині. Нині на півдні йдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю Fox News .

Він зазначив, що ЗСУ використовують "таку тактику, щоб деокупувати наші території кілометр за кілометром, крок за кроком".

"Прямо зараз через погодні умови, я маю на увазі дощі, це трохи нас уповільнило, але ми використовуємо тактику звільнення наших сіл крок за кроком і кілометр за кілометром. І ми продовжимо це робити", - заявив міністр.

Нагадаємо, українські військові деокупували понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

Як повідомлялося, 24 жовтня ЗСУ ліквідували ще 480 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 68420 військових.

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Олексій Резніков
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