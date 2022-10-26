Території не втрачаємо. Маляр розповіла про ситуацію на Херсонському напрямку
Українські військові сьогодні перебувають в активній обороні на Херсонському напрямку. Не віддають території ворогу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
"Там ідуть бої, сам Генштаб це позиціонує як оборонні дії, але ви самі по новинах бачите, що останній тиждень дещо інтенсивність подій знижується на фронті і ми фактично знаходимося в активній обороні. Щось вишукувати не треба, ми не втрачаємо території", - відзначи заступниця міністра.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, погодні умови уповільнили наступ ЗСУ у Херсонській області.
Загалом наші воїни деокупували більше 90 населених пунктів регіону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.