Території не втрачаємо. Маляр розповіла про ситуацію на Херсонському напрямку

Українські військові сьогодні перебувають в активній обороні на Херсонському напрямку. Не віддають території ворогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Там ідуть бої, сам Генштаб це позиціонує як оборонні дії, але ви самі по новинах бачите, що останній тиждень дещо інтенсивність подій знижується на фронті і ми фактично знаходимося в активній обороні. Щось вишукувати не треба, ми не втрачаємо території", - відзначи заступниця міністра.