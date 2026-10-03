Росіяни втретє вдарили поруч із міськрадою Дніпра, у середмісті горів бізнес-центр
Росія повторно атакувала Дніпро 2 жовтня, у місті виникла пожежа. Уламки впали на парковці міської ради, дані про постраждалих з'ясовують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.
Уламки впали на парковці Дніпровської міської ради. За словами мера, це не перший удар поблизу будівлі.
"І знову приліт біля ДМР. Вже третій", - написав Філатов у Telegram.
Інформацію про поранених уточнюють. Масштаби руйнувань наразі невідомі.
Оновлено 3:50
Дніпропетровська ОВА показала фото наслідків повторної атаки на бізнес-центр у Дніпрі
Росіяни вдарили по будівлі в середмісті, яку вже атакували на початку тижня.
Цього ж вечора Дніпро зазнав іншої атаки: після обстрілу спалахнула багатоповерхівка, з якої рятувальники евакуйовували мешканців.
Центр міста росіяни атакували і 28 вересня. Тоді вранці в Дніпрі пролунали вибухи: реактивний дрон влучив у центр, пошкодивши офісну будівлю.
До цього, 11 вересня, місто опинилося під масованою денною атакою. Поранення тоді дістали 11 людей.