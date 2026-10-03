Росіяни втретє вдарили поруч із міськрадою Дніпра, у середмісті горів бізнес-центр

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Росія повторно атакувала Дніпро 2 жовтня, у місті виникла пожежа. Уламки впали на парковці міської ради, дані про постраждалих з'ясовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Уламки впали на парковці Дніпровської міської ради. За словами мера, це не перший удар поблизу будівлі. "І знову приліт біля ДМР. Вже третій", - написав Філатов у Telegram. Название Наслідки атаки на Дніпро (t.me/dnipropetrovskaODA) Інформацію про поранених уточнюють. Масштаби руйнувань наразі невідомі. Оновлено 3:50 Дніпропетровська ОВА показала фото наслідків повторної атаки на бізнес-центр у Дніпрі Росіяни вдарили по будівлі в середмісті, яку вже атакували на початку тижня.