РФ вдарила по офісному центру у середмісті Дніпра, є загиблі та поранені (відео)
Вранці 28 вересня у Дніпрі пролунали вибухи - Росія атакувала центр міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Олександра Ганжі, начальника Дніпропетровської ОВА.
"Ворог ударив по середмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, Дніпро було атаковане реактивним дроном.
"Реактивний БпЛА на Дніпро з південного заходу", - попереджали Повітряні Сили о 11:14.
Оновлено. Унаслідок ворожої атаки по Дніпру загинуло троє людей. Щонайменше 12 постраждало, повідомили в ОВА.
Нагадаємо, раніше ми писали про жорстоку атаку росіян на Харків.
Унаслідок падіння КАБу поблизу житлових будинків постраждало 35 людей, з них щонайменше 8 дітей.
Вранці РФ завдала удару по підприємству харчової промисловості на Житомирщині.
Унаслідок атаки виникла пожежа.