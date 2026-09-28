ua en ru
Пн, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вдарила по офісному центру у середмісті Дніпра, є загиблі та поранені (відео)

11:40 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
РФ вдарила по офісному центру у середмісті Дніпра, є загиблі та поранені (відео) Фото: росіяни вдарили по середмістю Дніпра (dnipropetrovskaODA/32226)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Вранці 28 вересня у Дніпрі пролунали вибухи - Росія атакувала центр міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Олександра Ганжі, начальника Дніпропетровської ОВА.

"Ворог ударив по середмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, Дніпро було атаковане реактивним дроном.

"Реактивний БпЛА на Дніпро з південного заходу", - попереджали Повітряні Сили о 11:14.

Оновлено. Унаслідок ворожої атаки по Дніпру загинуло троє людей. Щонайменше 12 постраждало, повідомили в ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали про жорстоку атаку росіян на Харків.

Унаслідок падіння КАБу поблизу житлових будинків постраждало 35 людей, з них щонайменше 8 дітей.

Вранці РФ завдала удару по підприємству харчової промисловості на Житомирщині.

Унаслідок атаки виникла пожежа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дніпро Атака дронів
Новини
Зеленський повідомив про "далекобійні санкції" проти заводів РФ і "цілі" в Чорному морі
Зеленський повідомив про "далекобійні санкції" проти заводів РФ і "цілі" в Чорному морі
Аналітика
Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки