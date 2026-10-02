У Дніпрі спалахнув будинок після обстрілу, з нього рятують людей (відео)
Увечері Росія вчергове атакувала Дніпро. Через обстріл у багатоквартирному будинку зайнялася пожежа. Триває рятувальна операція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.
Росія ударила по Дніпру
Близько 20.00 росіяни атакували Дніпро. Після цього сталася пожежа у багатоквартирному будинку, каже Ганжа.
"Інформацію щодо постраждалих уточнюємо. Триває рятувальна операція на місці ворожого удару у Дніпрі. З верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки рятувальники евакуюють людей", - уточнив чиновник.
На місці працюють усі служби.
Пізніше Ганжа повідомив, що через атаку ворога постраждала 77-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.
Оновлено о 20.43
Ганжа показав відео з будинку, де проходить рятувальна операція.
"Рятувальна операція триває. З багатоповерхівки вже врятували 6 людей. Наразі відомо про трьох постраждалих жінок", - зазначив він.
Оновлено о 21.05
Пізніше начальник Дніпропетровської ОВА показав фото наслідків удару РФ по будинку у Дніпрі.
Раніше РБК-Україна писало, що уранці 28 вересня у Дніпрі пролунали вибухи. Росія атакувала центр міста реактивним дроном, пошкоджена офісна будівля.
Крім того, удень 11 вересня Дніпро знову опинився під масованою атакою РФ. Поранення отримали 11 людей.