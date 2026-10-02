Россияне третий раз ударили рядом с горсоветом Днепра, в центре горел бизнес-центр

Россия повторно атаковала Днепр 2 октября, в городе возник пожар. Обломки упали на парковке городского совета, данные о пострадавших выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Информацию о раненых уточняют. Масштабы разрушений пока неизвестны.

"И снова прилет у ДМР. Уже третий", - написал Филатов в Telegram.

Обломки рухнули на парковке Днепровского городского совета. По словам мэра, это не первый удар вблизи здания.

В этот же вечер Днепр подвергся другой атаке: после обстрела вспыхнула многоэтажка, из которой спасатели эвакуировали жителей.

Центр города россияне атаковали и 28 сентября. Тогда утром в Днепре раздались взрывы: реактивный дрон попал в центр, повредив офисное здание.

До этого, 11 сентября, город оказался под массированной дневной атакой. Ранения тогда получили 11 человек.