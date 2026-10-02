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Россияне третий раз ударили рядом с горсоветом Днепра, в центре горел бизнес-центр

00:11 03.10.2026 Сб
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россияне третий раз ударили рядом с горсоветом Днепра, в центре горел бизнес-центр Фото: обломки на парковке городского совета Днепра (t.me/borys_filatovv)
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Россия повторно атаковала Днепр 2 октября, в городе возник пожар. Обломки упали на парковке городского совета, данные о пострадавших выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Обломки рухнули на парковке Днепровского городского совета. По словам мэра, это не первый удар вблизи здания.

"И снова прилет у ДМР. Уже третий", - написал Филатов в Telegram.

Фото: последствия атаки на Днепр (t.me/dnipropetrovskaODA)
Название Последствия атаки на Днепр (t.me/dnipropetrovskaODA)

Информацию о раненых уточняют. Масштабы разрушений пока неизвестны.

В этот же вечер Днепр подвергся другой атаке: после обстрела вспыхнула многоэтажка, из которой спасатели эвакуировали жителей.

Центр города россияне атаковали и 28 сентября. Тогда утром в Днепре раздались взрывы: реактивный дрон попал в центр, повредив офисное здание.

До этого, 11 сентября, город оказался под массированной дневной атакой. Ранения тогда получили 11 человек.

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