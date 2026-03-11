UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни втратили "очі" ППО у Севастополі: знищено важливий радар

10:45 11.03.2026 Ср
2 хв
Невідомі дрони уразили важливий купольний радар ворога
aimg Костянтин Широкун
Фото: дрони уразили важливий купольний радар ворога (росЗМІ)

У тимчасово окупованому Севастополі в районі мису Фіолент на позиції дивізіону 12-го зенітного ракетного полку вражено важливу РЛС, що є елементом ППО півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Кримський вітер".

Читайте також: Українські воїни "підбили" ППО росіян у Криму та на Луганщині: деталі від Генштабу

Зазначається, що зранку в районі мису Фіолент пролунали три вибухи. Також було чути проліт дронів, російска ППО намагалась їх збити з "Панциря" та стрілецької зброї. Згодом на позиції РЛС виникла пожежа. Наразі купол РЛС повністю згорів, залишився лише частково його каркас.

Нагадаємо, що цей радар входить до складу 31-ї дивізії ППО зенітних ракетних військ ВКС Росії, яка має на озброєнні ЗРК С-400, ЗРПК "Панцир", РЛС виявлення та РЛС наведення на цілі.

Удари по тилах росіян

Нагадаємо, нещодавно українські воїни знищили ракетами ATACMS і SCALP базу зберігання, підготовки та запуску БПЛА типу "Шахед" у районі Донецького аеропорту.

Окрім ліквідації стартового майданчика дронів-камікадзе, українські захисники вразили пункт управління БПЛА на Луганщині та низку артилерійських позицій ворога на Донеччині.

Також повідомлялось, що українські захисники 8 березня і в ніч на 9 березня завдали серію успішних ударів по об'єктах російських окупантів. Як зазначили в Генштабі, Сили оборони України атакували РЛС зі складу ЗРК С-300 та ракетний комплекс "Бук-М3".

Окрім того, унаслідок ударів було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" і десантний катер БК-16 у районі Новоозерного.

Більше по темі:
Вторгнення Росії до УкраїниСевастопольППОКрим