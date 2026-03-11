Росіяни втратили "очі" ППО у Севастополі: знищено важливий радар

У тимчасово окупованому Севастополі в районі мису Фіолент на позиції дивізіону 12-го зенітного ракетного полку вражено важливу РЛС, що є елементом ППО півострова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Кримський вітер".
Зазначається, що зранку в районі мису Фіолент пролунали три вибухи. Також було чути проліт дронів, російска ППО намагалась їх збити з "Панциря" та стрілецької зброї. Згодом на позиції РЛС виникла пожежа. Наразі купол РЛС повністю згорів, залишився лише частково його каркас.
Нагадаємо, що цей радар входить до складу 31-ї дивізії ППО зенітних ракетних військ ВКС Росії, яка має на озброєнні ЗРК С-400, ЗРПК "Панцир", РЛС виявлення та РЛС наведення на цілі.
Нагадаємо, нещодавно українські воїни знищили ракетами ATACMS і SCALP базу зберігання, підготовки та запуску БПЛА типу "Шахед" у районі Донецького аеропорту.
Окрім ліквідації стартового майданчика дронів-камікадзе, українські захисники вразили пункт управління БПЛА на Луганщині та низку артилерійських позицій ворога на Донеччині.
Також повідомлялось, що українські захисники 8 березня і в ніч на 9 березня завдали серію успішних ударів по об'єктах російських окупантів. Як зазначили в Генштабі, Сили оборони України атакували РЛС зі складу ЗРК С-300 та ракетний комплекс "Бук-М3".
Окрім того, унаслідок ударів було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" і десантний катер БК-16 у районі Новоозерного.