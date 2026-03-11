Россияне потеряли "глаза" ПВО в Севастополе: уничтожен важный радар

Во временно оккупированном Севастополе в районе мыса Фиолент на позиции дивизиона 12-го зенитного ракетного полка поражена важная РЛС, являющаяся элементом ПВО полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Крымский ветер".
Отмечается, что утром в районе мыса Фиолент прогремели три взрыва. Также был слышен пролет дронов, российская ПВО пыталась их сбить из "Панциря" и стрелкового оружия. Впоследствии на позиции РЛС возник пожар. Сейчас купол РЛС полностью сгорел, остался лишь частично его каркас.
Напомним, что этот радар входит в состав 31-й дивизии ПВО зенитных ракетных войск ВКС России, которая имеет на вооружении ЗРК С-400, ЗРПК "Панцирь", РЛС обнаружения и РЛС наведения на цели.
Напомним, недавно украинские воины уничтожили ракетами ATACMS и SCALP базу хранения, подготовки и запуска БПЛА типа "Шахед" в районе Донецкого аэропорта.
Кроме ликвидации стартовой площадки дронов-камикадзе, украинские защитники поразили пункт управления БПЛА на Луганщине и ряд артиллерийских позиций врага в Донецкой области.
Также сообщалось, что украинские защитники 8 марта и в ночь на 9 марта нанесли серию успешных ударов по объектам российских оккупантов. Как отметили в Генштабе, Силы обороны Украины атаковали РЛС из состава ЗРК С-300 и ракетный комплекс "Бук-М3".
Кроме того, в результате ударов были поражены зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного.