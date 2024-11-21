Росіяни втратили за добу понад 1500 солдатів та дві системи ППО, - Генштаб

Ситуація на фронті та ракетна атака

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх на шести напрямках, але Сили оборони повернули контроль над позиціями біля Покровська.

Вранці у Росії злетів у повітря винищувач МіГ-31, в Україні оголосили повітряну тривогу.

Згодом у Дніпрі прогриміли вибухи.

Близько 6:00 стратегічна авіація РФ запустила ракети в напрямку України.

Про наслідки масштабного обстрілу, - читайте у нашому збірному матеріалі.

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