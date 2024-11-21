Россияне потеряли за сутки более 1500 солдат и две системы ПВО, - Генштаб

За сутки с 20 на 21 ноября, армия РФ потеряла на фронте 1510 солдат, 8 танков и 24 боевых бронированные машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.24 ориентировочно составили:
По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех на шести направлениях, но Силы обороны вернули контроль над позициями у Покровска.
Утром в России взлетел в воздух истребитель МиГ-31, в Украине объявили воздушную тревогу.
Позже в Днепре прогремели взрывы.
Около 6:00 стратегическая авиация РФ запустила ракеты в направлении Украины.
О последствиях масштабног обстрела, - читайте в нашем сборном материале.
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