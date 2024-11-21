ЗСУ відновили позиції біля Покровська, ворог просунувся на 6 напрямках: карти ISW

Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Покровська. Разом з тим на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Часового Яру, Торецька, Курахового, Вугледара та у Курській області.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на оприлюднений 21 листопада звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ просунулися в районі головного "українського плацдарму" в Курській області під час боїв 20 листопада.

Геолокаційні кадри від 14 і 18 листопада показують, що війська РФ просунулися на північ від Зеленого Шляху (на південний схід від Коренево) і на північний захід від Малої Локні (на північ від Суджа), й експерти ISW не спостерігали останніх доказів присутності ЗСУ в цих районах.

У Міноборони РФ та кілька інших російських джерел 20 листопада заявили, що війська РФ начебто "розгромили" українські війська біля лісу Ольговка (на південний схід від Коренево) і перерізали шляхи постачання до позицій ЗСУ у цьому районі. При цьому аналітики ISW не мають підтвердження таких заяв.

Ані російські, ні українські джерела не повідомляли про бої в Глушківському районі на захід від головного "українського плацдарму" в Курській області 20 листопада.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 19 і 20 листопада продовжували наступальні операції в районі Вовчанська і Стариці, але просування не мали.

Російські "воєнкори" заявили, що 18 листопада путінські війська начебто відбили українську механізовану контратаку поблизу Глибокого та Липців, а 20 листопада один блогер додав, що ЗСУ нещодавно розпочали механізований штурм біля Глибокого розміром у роту.

Російське джерело ISW зазначило, що відсутність листя на Харківському напрямку впливає на оперативне середовище як українських, так і російських військ, оскільки це зменшує прикриття та маскування від безпілотників та артилерійського вогню.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Куп'янська. Геолокаційні кадри від 19 листопада показують, що загарбники просунулися в західну частину Глушківки (на південний схід від Куп'янська).

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися на північний захід і південний захід від Кругляківки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Російський блогер розповідав, що війська РФ не просунулися за річку Оскіл на Куп'янському напрямку, згідно з висновками експертів ISW щодо оцінки рельєфу місцевості.

Російське джерело стверджувало, що ЗСУ контратакували на північному сході Куп'янська.

Війська РФ вели наступальні дії в районі Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Першотравневого, поблизу Загризове, Кругляківки, Лозової, Зеленого Гаю, Компанки, Чернещини, Новоєгорівки, Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та біля Григорівки 19 і 20 листопада.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська завдали удару по понтонній переправі через річку Сіверський Донець поблизу Райгородка (на південний захід від Кремінної) ракетою класу "повітря-поверхня" Х-38.

Операція РФ №3 - Донецька область

20 листопада ані українська сторона, ані російська не повідомляли про бойові дії на Сіверському напрямку.

20 листопада російський "воєнкор" заявив, що війська РФ діють під постійним тиском українських безпілотників на південь від Сіверська.

Російські окупанти нещодавно просунулися на північ і південь від Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 і 19 листопада, показують, що загарбники просунулися на схід від Оріхово-Василівки та на західний берег каналу Сіверський-Донець Донбас на захід від Озарянівки.

Російський блогер стверджував, що підрозділи РФ начебто прорвали оборону ЗСУ між Часовим Яром і Кліщіївкою, та закріпили позиції біля каналу..

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова заявила, що росіяни безуспішно атакують центр Часового Яру, використовуючи вогневі групи з 2-3 осіб, але окупанти не в змозі використати ці атаки для сприяння ширшому та більш значущому проникненню.

Російське джерело ISW стверджувало, що війська РФ закріпили позиції в центрі Часового Яру, а російські "воєнкор" розповідали, що путінські війська атакують завод у центрі н.п.

Російський блогер стверджував, що війська РФ нещодавно просунулися на 2 км в мікрорайоні Жовтневий у східній частині Часового Яру.

20 листопада російські окупанти продовжували штурм біля самого Часового Яру та на південь від цього міста біля Ступочок.

Російські загарбники нещодавно просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 і 19 листопада, показують, що окупанти просунулися в північній та південно-західній частинах міста.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просуваються поблизу багатоповерхівок у центрі Торецька та зміцнили позиції вздовж вулиці Грушевського та біля стадіону "Авангард".

Російські окупанти продовжували штурмові дії у самому Торецьку, біля Дружби та Щербинівки 19 і 20 листопада.

Сили оборони України нещодавно просунулися на схід від Покровська. Геолокаційні кадри від 20 листопада показують, що ЗСУ відновили раніше втрачені позиції на південь від Миколаївки (на схід від Покровська).

Російські "воєнкори"и стверджували, що війська РФ, які діяли на південь від Покровська, просунулися до Юрівки, у напрямку Пустинки, і на 1,5 ки вглиб на захід від Новоолексіївки. Проте в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували штурми в районі н.п. Миролюбівки та Промінь, біля Крутого Яру, Красного Яру, Лисівки, Даченського, Петрівки, Григорівки, Пушкіного, Жовтого та Юрівки 19 і 20 листопада.

Російські окупанти нещодавно просунулися на північ від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 та 20 листопада, показують, що загарбники просунулися на південь від Сонцівки, на схід від Бересткого, вулицею Франка у східній частині Курахове та вздовж залізничного мосту через водосховище.

Російські "воєнкори" стверджували, що підрозділи РФ захопили Нову Іллінку (на північному березі водосховища), та наступали у східній частині Курахового.

В Міноборони РФ розповідали, що війська РФ захопили Іллінку хоча в ISW оцінюють, що окупанти взяли під контроль цей н.п. ще 13 листопада.

Російські блогери стверджували, що путінські війська нещодавно просунулися в Берестки та Курахове з півночі та ведуть розвідку боєм поблизу багатоповерхових будинків у Кураховому.

Один блогер стверджував, що війська РФ окупували понад 90% Бересткого, а українські війська контратакують у самому Кураховому.

У Міноборони РФ заявили, що російські підрозділи ведуть наступ невеликими групами та намагаються оточити ЗСУ на Курахівському напрямку.

Російські загарбники продовжували штурми під самим Кураховим, біля Зорі та Сонцівки, Новоселидівки та Берестків, Максимілянівки та Дальнього 19 і 20 листопада.

Війська РФ нещодавно просунулися на північ від Вугледара. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 листопада, показують, що окупанти просунулися під час механізованого штурму розміром у взвод на північний схід від Богоявленки.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися поблизу Трудового, вздовж лінії Костянтинопольське - Сухи Яли та в напрямку Веселого Гаю, та в районі 4,7 км на північ від Антонівки та Єлизаветівки. Проте в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російські окупанти продовжували наступ в районі Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки, біля Трудового і Костянтинопольського, а також біля Суки Яли 19 і 20 листопада.

20 листопада війська РФ продовжили штурми на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просуваються на північ від Макарівки, Рівнополя та Новодарівки, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник В'ячеслав Волошин заявив, що окупанти ведуть значну кількість штурмів у напрямку Времівки, намагаючись перерізати наземні шляхи сполучення ЗСУ Велика Новосілка - Курахове.

Волошин заявив, що росіяни наступають невеликими групами від 5 до 10 піхотинців і використовують бронетехніку для транспортування піхоти на передові позиції.

Війська РФ наступали біля Роздольного, коло самої Великої Новосілки, та біля Новодарівки 19 і 20 листопада.

Російський блогер стверджував, що ЗСУ також контратакують поблизу Рівнополя (на південний захід від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

19 і 20 листопада російські загарбники продовжували наступати на заході Запорізької області на північний захід від Роботиного поблизу Новоандріївки та Нестерянки, та на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Владислав Волошин 19 листопада повідомив, що окупанти не використовують техніку під час штурмів через українські удари, натомість ведуть штурм невеликою піхотою та використовують техніку лише для транспортування піхоти на передові позиції

Волошин додав, що війська РФ ведуть багатохвильовий штурм групами від 1 до 2 військовослужбовців, щоб витіснити ЗСУ з позицій, після чого російські "окопні групи" невстановленого розміру намагаються закріпитися на цих позиціях.

20 листопада російський "воєнкор" зазначив, що на Запорізькому напрямку стає дедалі холодніше і наступного тижня (приблизно 24-30 листопада) очікується мороз.

Російський блогер стверджував, що українська радіоелектронна боротьба (РЕБ) і недостатня кількість радіостанцій впливають на здатність путінських військ викликати евакуацію поранених або коригувати вогонь артилерії.

Російське військове командування значною мірою не спромоглося забезпечити російські сили засобами зв'язку, що змусило, зокрема, багатьох солдатів РФ покладатися на свої особисті пристрої для організації командування та управління, матеріально-технічного забезпечення та бойових дій, розповіли в ISW.

19 і 20 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонській області, але лінія фронту не змінювалася.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому веденні 20 листопада інформували, що з початку доби на фронті відбулося 147 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські окупанти найбільше тиснуть в районі Куп'янська, Курахового та Покровська, а також ворог активізував штурми біля Времівки у Донецькій області.