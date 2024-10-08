Росіяни втратили за добу понад 1300 загарбників і близько 50 артсистем, - ЗСУ

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, ЗСУ мали успіх у Курській області, однак російські загарбники просунулися у трьох областях на сході та півдні України.

Вночі російські терористи вкотре атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". В Одесі та Одеській області лунали вибухи через роботу ППО.

Також близько півночі агресор обстріляв керованими авіабомбами Суми.

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