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У Сумах було чути вибух. У бік міста росіяни запустили КАБ

Суми, Понеділок 07 жовтня 2024 23:57
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У Сумах було чути вибух. У бік міста росіяни запустили КАБ Ілюстративне фото: у Сумах пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У районі міста Суми сьогодні пізно ввечері, 7 жовтня, пролунав вибух. Фіксувався рух керованих авіабомб ворога у бік населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".

Вибух у Сумах було чути приблизно о 23.49.

Між тим раніше у Повітряних силах ЗСУ інформували про рух КАБ російських загарбників у напрямку Сум.

А перед тим фіксувалася серія пусків ворогом керованих авіабомб у бік Сумської області.

У Сумах було чути вибух. У бік міста росіяни запустили КАБ

Інформації щодо можливих наслідків ворожої повітряної атаки на Суми наразі немає.

Обстріли Сум

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом регулярно завдають ударів по Сумах із застосуванням керованих авіабомб, а також б'ють дронами-камікадзе та ракетами. Ворожі обстріли інтенсифікувалися на тлі проведення українськими воїнами операції у Курській області.

Так, наприклад, вчора ввечері у Сумах пролунав вибух на тлі попередження про загрозу балістики.

Також повідомлялося, що 28 вересня росіяни вдарили по медустанові у Сумах. А коли на місце приїхали профільні служби, окупанти завдали повторної атаки.

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Суми Вибух Авіаудари
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