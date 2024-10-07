У Сумах було чути вибух. У бік міста росіяни запустили КАБ
У районі міста Суми сьогодні пізно ввечері, 7 жовтня, пролунав вибух. Фіксувався рух керованих авіабомб ворога у бік населеного пункту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".
Вибух у Сумах було чути приблизно о 23.49.
Між тим раніше у Повітряних силах ЗСУ інформували про рух КАБ російських загарбників у напрямку Сум.
А перед тим фіксувалася серія пусків ворогом керованих авіабомб у бік Сумської області.
Інформації щодо можливих наслідків ворожої повітряної атаки на Суми наразі немає.
Обстріли Сум
Нагадаємо, російські окупанти останнім часом регулярно завдають ударів по Сумах із застосуванням керованих авіабомб, а також б'ють дронами-камікадзе та ракетами. Ворожі обстріли інтенсифікувалися на тлі проведення українськими воїнами операції у Курській області.
Так, наприклад, вчора ввечері у Сумах пролунав вибух на тлі попередження про загрозу балістики.
Також повідомлялося, що 28 вересня росіяни вдарили по медустанові у Сумах. А коли на місце приїхали профільні служби, окупанти завдали повторної атаки.
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