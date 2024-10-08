Россияне потеряли за сутки более 1300 захватчиков и около 50 артсистем, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, ВСУ имели успех в Курской области, однако российские захватчики продвинулись в трех областях на востоке и юге Украины.

Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". В Одессе и Одесской области были слышны взрывы из-за работы ПВО.

Также около полуночи агрессор обстрелял управляемыми авиабомбами Сумы.

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