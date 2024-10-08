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Россияне потеряли за сутки более 1300 захватчиков и около 50 артсистем, - ВСУ

Фото: россияне потеряли за сутки рекордное число ББМ и артсистем (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 7 на 8 октября, россияне потеряли на фронте 1340 солдат, систему ПВО и 43 беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 662 970 (+1340) человек ликвидировано;
  • танков - 8940 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 17 740 (+30) ед;
  • артиллерийских систем - 19 203 (+47) ед;
  • РСЗО - 1223 ед;
  • средства ПВО - 973 (+1) ед;
  • самолетов - 368 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 686 (+43) ед;
  • крылатых ракет - 2618 (+3) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26 185 (+83) ед;
  • специальной техники - 3373 (+9) ед.

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, ВСУ имели успех в Курской области, однако российские захватчики продвинулись в трех областях на востоке и юге Украины.

Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". В Одессе и Одесской области были слышны взрывы из-за работы ПВО.

Также около полуночи агрессор обстрелял управляемыми авиабомбами Сумы.

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