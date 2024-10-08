ЗСУ мали успіх біля Кореневого, а ворог просунувся у трьох областях: карти ISW

Українські війська в ході операції у Курській області мали успіх біля Кореневого. А війська РФ просунулися у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 8 жовтня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Повідомляється, що 6 і 7 жовтня українські війська продовжували штурмові дії у Глушківському районі Курської області, включно з південним районом Глушкового поблизу Веселого, але просування не фіксувалося.

ЗСУ нещодавно просунулися в межах основного "українського плацдарму" в Курській області. Геолокаційні кадри від 6 жовтня показують, що українські сили просунулися на південь від Обуховки (на південь від Коренево).

Повідомляється, що ЗСУ атакували поблизу Обуховки, Крем'яного, Любимівки, Плехового та Камишівки 6 і 7 жовтня.

Війська РФ нещодавно просунулися в межах основного "українського плацдарму" в Курській області. Геолокаційні кадри від 7 жовтня показують, що російські війська просунулися в межах Любимівки.

Російські джерела ISW також стверджували, що нібито тривають бої на південь від Кореневого поблизу Успенівки та на схід від Кореневого біля Крем'яного.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські загарбники нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 вересня, показують, що окупанти просунулися в межах центральної частини Вовчанська, хоча це "мало ймовірно протягом останнього тижня", йдеться у звіті аналітиків.

Російські "воєнкори" заявили 7 жовтня, що війська РФ начебто захопили Вовчанський агрегатний завод, хоча в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Російські окупанти продовжували наступати поблизу Вовчанська, Тихого та Стариці 6 і 7 жовтня.

7 жовтня речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев заявив, що росіяни протягом останнього тижня обстріляли Вовчанськ загалом із понад 100 БТРів та атакували великою кількістю особового складу.

За словами Саранцева, окупанти за останній тиждень посилили дії тактичної авіації та безпілотників на Харківському напрямку.

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Сватового під часатак уздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна 7 жовтня.

Український військовий спостерігач заявив, що окупанти захопили Мясожарівку (на захід від Сватового).

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися на схід від Колісниківки та Кругляківки, хоча в ISW не спостерігали доказів.

Російські загарбники наступали біля Синьківки, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Вишневого, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Греківки, Зарічного, в районі Серебрянського лісництва та біля Діброви 6 і 7 жовтня.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ Анастасія Бобовнікова заявила, що окупанти проводять близько десятка піхотних штурмів на добу з використанням 3-4 осіб особового складу на Луганському напрямку, і лише зрідка намагаються вести механізовані штурми.

Операція №3 - Донецька область

Російські окупанти продовжували штурм на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки 6 і 7 жовтня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ Анастасія Бобовнікова заявила, що загарбники ведуть бойові дії на Сіверському напрямку.

6 і 7 жовтня війська РФ продовжували наступ у районі самого Часового Яру та на південь від цього міста в районі Білої Гори та Ступочок, але жодних підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

За словами Бобовнікової, біля Часового Яру ворог веде штурм піхотою без бронетехніки.

Війська РФ продовжували наступальні дії біля Торецька, в районі Диліївки, Нью-Йорка, Неліпівки та в напрямку Щербинівки 6 і 7 жовтня, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися вулицями Рудничною та Торговою в центрі Торецька та наближаються до шахти "Центральна" в центрі Торецька, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Повідомляється, що російські загарбники окупували Цукурине (на південний схід від Покровська).

Українські військові спостерігачі заявили 6 жовтня, що війська РФ відтіснили ЗСУ від птахофабрики в східній частині н.п. Цукурине та захопили решту селища.

В Міноборони РФ розповіли про захоплення Гродівки (на схід від Покровська), проте в ISW не спостерігали підтвердження того, що росіяни діють у північному чи східному районах цього населеного пункту.

Російські блогери стверджували, що війська РФ захопили Желанне Друге та просунулися в районі Новогродівки та Лисівки та в районі Сельдьового, Новоселидівки, Ізмайлівки, Гірника та Невського. Проте в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ також продовжували наступальні дії в районах Новотроїцького, Промінь, Новоторецького, Мирнограда, Лисівки та Крутого Яру, в напрямку Петрівки, біля Новогродівки, Миколаївки, Сельдьового, Новоселидівки, Гірника, Цукуриного та Желанне Друге 6 і 7 жовтня.

Повідомляється, що російську окупанти просунулися на захід від Донецька.

Українські та російські джерела заявили, що війська РФ захопили половину Максимільянівки, що вказує на те, що росіяни, ймовірно, просунулися в центральну частину населеного пункту, йдеться у звіті.

Пов'язаний із Кремлем російський блогер стверджував, що путінські війська захопили західну околицю Гостре та просуваються до Острівського залізничного полотна та на північ від Максимільянівки, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

6 і 7 жовтня окупанти продовжували наступальні дії в районі Гостре, Острівського, Георгіївки та з напрямку Олександрівки.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри від 7 жовтня показують, що окупанти просунулися до західної частини н.п. Золота Нива під час посиленого механізованого штурму.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ також просуваються до Богоявленки (на північ від Вугледара).

6-7 жовтня окупанти наступали в районі Костянтинівки, Богоявленки, Золотої Ниви та в напрямку Ясної Поляни.

Російський блогер розповідав, що ЗСУ контратакували під Катеринівкою.

Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про атаки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 7 жовтня.

"Південна вісь"

Російські джерела ISW повідомляли, що оперативний темп на південній лінії фронту в районі Кам'янського Запорізької області посилюється після тривалого оперативного затишшя після контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року.

Геолокаційні кадри від 6 жовтня показують, що війська РФ незначно просунулися поблизу Кам'янського та Плавного на східному березі Каховського водосховища, як повідомляється, між 6 та 7 жовтня.

Кілька російських блогерів заявили 6 жовтня, що путінські війська контратакували після того, як ЗСУ начебто невдало спробували прорватися поблизу Кам'янського.

Також російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ просунулися до позицій на північ від висохлих ділянок Каховського водосховища безпосередньо на захід від Кам'янського, та увійшли в район на захід від Кам’янського.

Як йдеться у звіті, одне російське джерело стверджувало, що як російські, так і українські сили розгортають резерви в районі Кам’янського, хоча в ISW не можуть незалежно перевірити це твердження.

"Просування Росії залишається тактичним, і залишається незрозумілим, як розвиватимуться операції в західній частині Запорізької області", - пишуть експерти Інституту вивчення війни..

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 7 жовтня окупанти атакували поблизу Роботиного.

Російське джерело стверджує, що російські підрозділи виводять з ладу системи Starlink українських військ на Запорізькому напрямку, а авіація РФ завдає ударів бомбами бомби ФАБ-1500 по позиціях ЗСУ поблизу Оріхова.

У Генштабі ЗСУ 6 і 7 жовтня повідомляли, що українські захисники відбили російські атаки на невизначених ділянках Херсонського напрямку, ймовірно, йдеться про райони на лівобережжі Херсонської області, йдеться у звіті ISW.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 7 жовтня розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.

Додамо, за словами речниці ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, російські окупанти зайшли на східну околицю Торецька, й бої ведуться буквально за кожен підʼїзд.