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В Одесі працює ППО через атаку ударних безпілотників

Одеса, Вівторок 08 жовтня 2024 01:22
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В Одесі працює ППО через атаку ударних безпілотників Фото: в Одесі працює ППО по "Шахедах" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі у ніч проти 8 жовтня Сили оборони відбивають ворожу повітряну атаку. У бік міста російські окупанти запустили дрони-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Української добровольчої армії "Південь" та речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

Про роботу ППО в Одесі стало відомо о 01.10.

"Одеса. Бойова робота ППО по "Шахедах"", - написав він у своєму Telegram.

Зазначимо, перед тим у Повітряних силах попереджали про можливу роботу сил та засобів протиповітряної оборони в Одеській області, оскільки фіксувався рух дронів-камікадзе противника у бік регіону.

В Одесі працює ППО через атаку ударних безпілотників

Пізніше військові розповіли, що "Шахеди" були помічені, зокрема, в акваторії Чорного моря в районі Одеси.

В Одесі працює ППО через атаку ударних безпілотників

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, цієї ночі, 8 жовтня, був зафіксований запуск російськими загарбниками ударних безпілотників для чергової повітряної атаки по Україні. Ворожі дрони-камікадзе заходили у повітряний простір з південного напрямку.

Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога через атаку "Шахедів".

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Одеса ППО Атака дронів
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