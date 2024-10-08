Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу

Російські військові запустили в напрямку ударні дрони-камікадзе. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові зазначили, що "Шахеди" рухаються у Херсонській області в напрямку Чорного моря, курсом на Одеську область. Також повідомлялося про загрозу застосування ударних БпЛА у Миколаївській та Одеській областях. Можлива робота ППО. О 1:13 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Запорізькій області. Можлива робота ППО. Оновлено 0:17 "Шахеди" виявлені в акваторії Чорного моря у районі Одеси. Крім того, БпЛА рухаються у районі Запоріжжя. Також повідомляється про загрозу ударних БпЛА для Дніпропетровської області. Оновлено 2:10 Військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківської області. Можлива робота ППО. Також повідомляється про нову групу "Шахедів" в акваторії Чорного моря, тримає курс Чорноморськ. Наразі мапа повітряних тривог виглядає так: