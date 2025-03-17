Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 19 танків, - Генштаб

Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля селища Борова в Харківській області. Натомість російські загарбники просунулися у Донецькій та Сумській областях.

За даними партизанів, російські військові псують техніку для того, щоб не брати участі в наступальних операціях у напрямку Гуляйполя Запорізької області.

Минулої ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько першої години ночі у Києві було чутно вибухи через роботу сил ППО.

Також вибухи кілька разів було чутно у Кропивницькому.

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