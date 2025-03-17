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Окупанти псують техніку, щоб уникнути наступу на Гуляйполе, - АТЕШ

Понеділок 17 березня 2025 04:50
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Окупанти псують техніку, щоб уникнути наступу на Гуляйполе, - АТЕШ Фото: російські загарбники саботують наступ на Гуляйполе (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти намагаються уникнути участі у штурмових діях у напрямку міста Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, передчуваючи значні втрати. Фіксуються випадки саботажу наступу, зокрема псування військової техніки.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Як розповіли представники підпілля, про такі випади поінформували їхні агенти зі складу 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ (35-а росармія).

Зазначається, що військовослужбовці даної бригади "навмисно зіпсували бойову техніку, щоб уникнути штурму Гуляйполя". Крім того, росіяни заливають воду замість палива та "навмисно у різний спосіб виводять з ладу мотоцикли".

"Керівництво бригади вже розпочало розгляд, але кількість незадоволених серед особового складу тільки зростає. Російські військові чудово усвідомлюють, що йдуть на забій, і роблять все, щоб урятувати своє життя", - йдеться в публікації "АТЕШ".

Українські партизани закликали російських загарбників ламати техніку та не виконувати наказів, та додають, що "готові допомогти, дати інструкції та щедро винагородити за саботаж".

Ситуація в Запорізькій області та в районі Гуляйполя

Місто Гуляйполе, яке розташоване близько до лінії бойового зіткнення, досить часто зазнає ворожих обстрілів із використанням різних типів озброєння.

Окупанти псують техніку, щоб уникнути наступу на Гуляйполе, - АТЕШ

Гуляйполе та лінія бойового зіткнення на карті проекту DeepState, від міста до лінії фронту близько 6 км (фото: скрін deepstatemap.live)

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 16 березня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Гуляйпільському напрямку ворог проводив атаки в районах Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя. Сили оборони України відбили всі 6 атак окупантів.

Також у військовому командуванні розповіли, що противник бив некерованими авіаційними ракетами по Новополю, Новодарівки, Гуляйполю, а керовані авіабомби скинув на Шевченко.

У січні керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів у коментарі РБК-Україна, що російський диктатор Володимир Путін готувався до наступу на Запоріжжя, однак йому довелося відмовитися від таких планів.

Чиновник також зазначив, що в області будується багатоешелонована оборона, яка охоплює не тільки рубежі оборони безпосередньо лінії фронту, а і кругову оборону Оріхового, Гуляйполя, Комишувахи, Вільнянську, Запоріжжя безпосередньо з трьома лініями оборони.

Тут варто нагадати, що ще восени 2024 року почала ширитись інформація про підготовку росіянами масштабного наступу на Запорізьку область. Тоді ж повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.

Між тим у листопаді минулого року у Силах оборони розповіли, що окупанти активізувалися у Запорізькій області. Однак, за словами військових, у ворога недостатньо сил для великого наступу.

Додамо, що за даними джерел РБК-Україна, початок операції російських загарбників у Запорізькій області очікувався орієнтовно після 5 грудня. Детальніше про це - у в окремому матеріалі РБК-Україна.

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