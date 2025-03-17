Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 19 танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех у поселка Боровая в Харьковской области. Однако российские захватчики продвинулись в Донецкой и Сумской областях.

Согласно данным партизан, российские военные портят технику для того, чтобы не участвовать в наступательных операциях в направлении Гуляйполя Запорожской области.

Минувшей ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около часа ночи в Киеве были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.

Также взрывы несколько раз были слышны в Кропивницком.

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