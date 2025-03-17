ЗСУ просунулися під Боровою, ворог тисне коло Великої Новосілки і на Сумщині: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися біля Борової. Між тим на фронті фіксується просування російських загарбників поблизу Великої Новосілки та у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на новий звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ 16 березня продовжували зусилля з метою витіснити Сили оборони України з їхніх позицій у Курській області, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська атакують поблизу Курилівки та Гуєвого.

Український військовий оглядач повторив, що війська РФ не оточували ЗСУ в Курській області. Експерти ISW не знаходили підтвердження розповідям російського блогера, що війська РФ начебто оточують невизначену кількість ЗСУ на південний захід від Суджі.

Інший російський "воєнкор" заявляв, що Сили оборони України тримають оборону більш інтенсивно, оскільки путінські війська продовжують просуватися до міжнародного кордону.

Командир десантно-штурмової роти 810-ї окремої морської піхотної бригади ЧФ РФ 16 березня заявив, що українські безпілотники продовжують становити серйозну проблему для військ РФ у Курській області.

Російські загарбники нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 березня, показують, що війська РФ незначно просунулися в західній частині Басівки.

Російські "воєнкори" розповідали, що біля Басівки та Журавки тривають бої.

"Схоже, що українські війська проводять тактичну ударну кампанію по російських системах ППО вздовж лінії фронту в Росії та окупованій частині України", - йдеться у звіті ISW.

Командир українського полку безпілотників повідомив 15 березня, що ЗСУ пошкодили значну кількість російських систем протиповітряної оборони вздовж лінії фронту, змусивши ворога або замінити, або відремонтувати фронтові системи.

Командувач також розповів, що російські передислокації ППО створюють "діри" в зоні ППО Росії, які Україна може використовувати для завдання успішних ударів по цілях противника.

15 березня в українському полку безпілотників повідомили, що за невизначений період він знищив чотири російські системи ППО "Панцир-С1" вартістю приблизно 56 мільйонів доларів.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти 16 березня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, але не просунулися. 16 березня війська РФ атакували поблизу Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

16 березня російські загарбники продовжували наступати на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФнаступали до самого Куп'янська, біля Кутківки, Кам'янки, Петрівки та Петропавлівки 15 і 16 березня.

Командир українського полку, який діяв на Куп'янському напрямку, 16 березня заявив, що росіяни нещодавно форсували річку Оскіл біля Дворічної (на північний схід від Куп'янська), і намагаються встановити понтонні переправи для артилерії та бронетехніки.

Заступник командира українського батальйону, який діяв на Куп'янському напрямку, 15 березня повідомив про активізацію невеликих груп російської піхоти в цьому районі. Заступник командувача заявив, що війська РФ вночі намагаються дистанційно мінувати українські наземні лінії зв'язку.

Нещодавно Сили оборони України просунулися на напрямку Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 березня, показують, що ЗСУ просунулися в південній частині Надії (на схід від Борової).

Війська РФ атакували біля Загризового, Богуславки, Лозової, Копанок, Надії та Новоєгорівки 15 і 16 березня.

Солдат української бригади, яка діяла на напрямку Борова, повідомив 16 березня, що росіяни здійснили менше штурмів протягом тижня з 10 березня, ніж у попередні тижні.

16 березня російські окупанти продовжували наступати на Лиманському напрямку, але не просунулися. 15 і 16 березня війська РФ атакували в напрямку Зеленої Долини, в районі Балки Журавки, Іванівки, Ямполівки та Колодязів.

Речник української бригади, яка діяла на Лиманському напрямку, 16 березня заявив, що 15 березня росіяни здійснили багато дрібних піхотних штурмів на Лиманському напрямку. Речник додав, що минулого тижня (орієнтовно з 10 по 14 березня) ворог здійснив декілька механізованих штурмів на Лиманському напрямку.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські загарбники 16 березня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не змогли просунутися. 15 і 16 березня війська РФ атакували в районі Білогорівки, Григорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

Командир українського батальйону, який діяв на Сіверському напрямку, повідомив 15 березня, що частішають ворожі штурми групами від 3 до 7 солдатів в цьому районі. Він заявив, що росіяни також переобладнують цивільну техніку на військову для транспортування піхоти та підтримки штурму.

Командування українського батальйону повідомило, що нещодавно війська РФ здійснили моторизований штурм із4-5 цивільних автомобілів, а раніше здійснили атаку із застосуванням 15–20 одиниць техніки в цьому районі.

Командир українського батальйону заявив, що військове командування РФ дещо змінило тактику на Сіверському напрямку.

16 березня російські окупанти продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але не просунулися. 15 і 16 березня війська РФ атакували біля самого Часового Яру та поблизу Оріхово-Василівки.

Українська бригада, яка діяла на напрямку Часового Яру, 15 березня опублікувала кадри, на яких ЗСУ відбивають російську механізовану атаку із понад 20 одиницяти бронетехніки біля Часового Яру. У бригаді заявили, що ЗСУ пошкодили або знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки ворога.

16 березня російські загарбники продовжували наступати на Торецькому напрямку, але просунутися не змогли. 15 і 16 березня війська РФ атакували біля самого Торецька, в напрямку Костянтинівки, в районі Дружби та Сухої Балки.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець 15 березня заявив, що нещодавно Сили оборони відбили російську механізовану атаку на Торецькому напрямку та знищили 5 БТРів, 4 мотоцикли та 1 машину противника.

Також Запорожець повідомив, що росіяни зосереджують удари поблизу шахти "Торецька" (північ Торецька) і шахти "Центральна" (центр Торецька). Він також зазначив, що ворог зазвичай проводить піхотні атаки групами від двох до 10 солдатів, а ЗСУ забезпечили вогневе керування за допомогою безпілотників майже над усім Торецьком, що особливо помітно в ясну погоду.

16 березня російські окупанти продовжили наступати на Покровському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували біля Тарасівки, коло Єлизаветівки, Променя, Свиридонівки, Новоторецького, Олександрополя, Котлиного, Новоолександрівки, Успенівки, Ясенового, Надіївки та в напрямку Сергіївки 15 і 16 березня.

16 березня речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що Сили оборони України стабілізували ситуацію на Покровському напрямку, а російські загарбники перерозтягнули наземні лінії зв'язку у цьому районі.

16 березня війська РФ продовжували наступати на Курахівському напрямку, але не просунулися. 15 і 16 березня російські загарбники атакували біля Костянтинополя, Андріївки та Розлива.

Російський "воєнкор" стверджував, що Сили оборони України контратакували під Костянтинополем з боку Розлива.

Офіцер української бригади, яка діяла на Новопавлівському напрямку, 16 березня заявив, що російські загарбники проводять розвідку поблизу Костянтинополя, щоб оцінити оборону ЗСУ, і що противник використовує техніку та піхоту, щоб атакувати українські позиції на Кураховому напрямку.

Нещодавно російські окупанти просунулися у напрямку Великої Новосілки. Як показують опубліковані 16 березня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися в полях на південь від Веселого (на північ від Великої Новосілки).

Російські загарбники наступали біля Веселого, Скудного, Вільного Поля, Привільного, Новосілки та в напрямку Новополя 15 і 16 березня.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Бурлацького (на північний захід від Великої Новосілки), Шевченка та Вільного Поля. Російський "воєнкор" розповідав, що українські контратаки сповільнюють просування росіян у західній частині Донецької області.

"Південна вісь"

16 березня російські загарбники продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але просунутися не змогли.

Війська РФ атакували поблизу Степового, Жереб'янок, П'ятихаток, Щербаків, Малих Щербаків та Кам'янського 15 і 16 березня.

Речник ЗСУ полковник Владислав Волошин заявив, що російські окупанти посилили обстріли Запорізької та Херсонської областей, а також артилерійські удари та удари безпілотників у зв'язку з поліпшенням погодних умов і підготовкою росіян до майбутніх наступальних операцій у цьому районі.

16 березня війська РФ продовжили атаки на Херсонському напрямку, але не зробили просунутися.

Речник ЗСУ Волошин повідомив, що нещодавно росіяни активізували зусилля з висадки військ на островах Великий і Козацький, та біля Антонівського мосту.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 15 березня, видно, як український удар руйнує проліт мосту через річку Конка на північ від окупованих Олешок.

Ситуація на фронті

Як повідомлялося раніше, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 16 березня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень.

У Силах оборони України звернули увагу, що найбільшу кількість боїв була зафіксована на Покровському та Курському напрямках