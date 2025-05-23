Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Фото: російські загарбники втратили багато техніки за останню добу (Getty Images)
За останню добу з 22 на 23 травня, армія Росії втратила на фронті 1050 солдатів і 187 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 травня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 978 700 (+1050) осіб ліквідовано;
- танків - 10 841 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 22 575 (+1) од.;
- артилерійських систем - 28 165 (+43) од.;
- РСЗВ - 1390 (+2) од.;
- засоби ППО - 1167 од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 336 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 945 (+148) од.;
- крилатих ракет - 3197 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 49 407 (+139) од.;
- спеціальної техніки - 3895 од.
Повітряні атаки РФ
В ніч на 23 травня росіяни запустили в напрямку України велику кількість ударних дронів типу "Шахед". Атака безпілотниками досі триває, у повітрі країни кілька десятків ворожих цілей.
В ніч на четвер, 22 травня, загарбники атакували чотири області України 128 дронами і балістикою.
У четвер вдень росіяни також вдарили балістичними ракетами по місту Кропивницький.
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