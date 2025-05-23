Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб

За останню добу з 22 на 23 травня, армія Росії втратила на фронті 1050 солдатів і 187 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 травня 2025 року орієнтовно склали:

Повітряні атаки РФ

В ніч на 23 травня росіяни запустили в напрямку України велику кількість ударних дронів типу "Шахед". Атака безпілотниками досі триває, у повітрі країни кілька десятків ворожих цілей.

В ніч на четвер, 22 травня, загарбники атакували чотири області України 128 дронами і балістикою.

У четвер вдень росіяни також вдарили балістичними ракетами по місту Кропивницький.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.