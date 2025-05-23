ua en ru
Пт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб

П'ятниця 23 травня 2025 07:29
UA EN RU
Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб Фото: російські загарбники втратили багато техніки за останню добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 22 на 23 травня, армія Росії втратила на фронті 1050 солдатів і 187 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 978 700 (+1050) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 841 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 575 (+1) од.;
  • артилерійських систем - 28 165 (+43) од.;
  • РСЗВ - 1390 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1167 од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 336 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 945 (+148) од.;
  • крилатих ракет - 3197 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 49 407 (+139) од.;
  • спеціальної техніки - 3895 од.

Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Повітряні атаки РФ

В ніч на 23 травня росіяни запустили в напрямку України велику кількість ударних дронів типу "Шахед". Атака безпілотниками досі триває, у повітрі країни кілька десятків ворожих цілей.

В ніч на четвер, 22 травня, загарбники атакували чотири області України 128 дронами і балістикою.

У четвер вдень росіяни також вдарили балістичними ракетами по місту Кропивницький.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів
NEWS
Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
DAILY
Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"