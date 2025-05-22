Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Станом на 23:49 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 23:08 нова група ворожих ударних дронів увійшла з Бєлгородської області на південь Сумської області.

О 23:04 військові повідомили про рух групи дронів на півночі Запорізької та сході Дніпропетровської областей курсом на Дніпро і Павлоград. Також група БпЛА рухалася з Дніпропетровської на Донецьку область.

Перша група ворожих БпЛА зайшла о 22:40 з півдня та рухалася курсом на Запорізьку та Дніпропетровську області.

Повітряні атаки РФ

В ніч на четвер, 22 травня, російські загарбники атакували Україну 128 дронами і балістичною ракетою. Під ударом були чотири області країни.

Зокрема, вранці у Києві лунали вибухи через роботу ППО по ворожих БпЛА.

Вдень агресор вдарив балістичними ракетами по Кропивницькому.

У ЗСУ повідомили про посилення обстрілів Сумщини та не виключили спроби росіян захопити частину території області до наступних переговорів.

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