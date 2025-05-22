У Кропивницькому пролунала серія вибухів

У Кропивницькому було чути серію вибухів сьогодні, 22 травня. Це сталося під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне " та Повітряні сили України .

Незадовго до того, як в місті пролунали вибухи військові Повітряних сил України попередили українців, що існує загроза застосування росіянами балістичного озброєння з півдня.

Близько 14:30 в Повітряних силах заявили, що швидкісна ціль була зафіксована в напрямку Кропивницького.

А вже за кілька хвилин після цього місцеві жителі повідомили, що в місті будо чути кілька вибухів.

Наразі в Повітряних силах фіксують активність ворожої тактичної авіації на північному та східному напрямках.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - додали в ПС.