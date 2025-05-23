Россияне потеряли за сутки более 1000 солдат и много техники, - Генштаб
За последние сутки с 22 на 23 мая, армия России потеряла на фронте 1050 солдат и 187 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 978 700 (+1050) человек ликвидировано;
- танков - 10 841 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 22 575 (+1) ед;
- артиллерийских систем - 28 165 (+43) ед;
- РСЗО - 1390 (+2) ед;
- средства ПВО - 1167 ед;
- самолетов - 372 ед;
- вертолетов - 336 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 945 (+148) ед;
- крылатых ракет - 3197 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 49 407 (+139) ед;
- специальной техники - 3895 ед.
Воздушные атаки РФ
В ночь на 23 мая россияне запустили в направлении Украины большое количество ударных дронов типа "Шахед". Атака беспилотниками продолжается до сих пор, в воздухе страны несколько десятков вражеских целей.
В ночь на четверг, 22 мая, захватчики атаковали четыре области Украины 128 дронами и баллистикой.
В четверг днем россияне также ударили баллистическими ракетами по городу Кропивницкий.
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