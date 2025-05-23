Россияне потеряли за сутки более 1000 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки с 22 на 23 мая, армия России потеряла на фронте 1050 солдат и 187 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2025 года ориентировочно составили:

Воздушные атаки РФ

В ночь на 23 мая россияне запустили в направлении Украины большое количество ударных дронов типа "Шахед". Атака беспилотниками продолжается до сих пор, в воздухе страны несколько десятков вражеских целей.

В ночь на четверг, 22 мая, захватчики атаковали четыре области Украины 128 дронами и баллистикой.

В четверг днем россияне также ударили баллистическими ракетами по городу Кропивницкий.

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