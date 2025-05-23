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Россияне потеряли за сутки более 1000 солдат и много техники, - Генштаб

Пятница 23 мая 2025 07:29
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Россияне потеряли за сутки более 1000 солдат и много техники, - Генштаб Фото: российские захватчики потеряли много техники за последние сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 22 на 23 мая, армия России потеряла на фронте 1050 солдат и 187 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 978 700 (+1050) человек ликвидировано;
  • танков - 10 841 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 575 (+1) ед;
  • артиллерийских систем - 28 165 (+43) ед;
  • РСЗО - 1390 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1167 ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 336 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 945 (+148) ед;
  • крылатых ракет - 3197 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49 407 (+139) ед;
  • специальной техники - 3895 ед.

Россияне потеряли за сутки более 1000 солдат и много техники, - Генштаб

Воздушные атаки РФ

В ночь на 23 мая россияне запустили в направлении Украины большое количество ударных дронов типа "Шахед". Атака беспилотниками продолжается до сих пор, в воздухе страны несколько десятков вражеских целей.

В ночь на четверг, 22 мая, захватчики атаковали четыре области Украины 128 дронами и баллистикой.

В четверг днем россияне также ударили баллистическими ракетами по городу Кропивницкий.

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