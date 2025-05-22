ua en ru
Чт, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія вночі запустила "Іскандер-М" та більше 120 дронів: як відпрацювала ППО

Четвер 22 травня 2025 11:29
UA EN RU
Росія вночі запустила "Іскандер-М" та більше 120 дронів: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запустила "Іскандер-М" та більше 120 дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 22 травня російські терористи запустили проти України балістичну ракету "Іскандер-М" та 128 дронів. Внаслідок обстрілу постраждали чотири області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Згідно з даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Україну:

  • балістичною ракетою "Іскандер-М" із району російського Таганрога;
  • 128-ма безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed і безпілотниками-імітаторами із напрямків російських міст Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого кримського Чауда.

До відбиття повітряної атаки були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11 ранку протиповітряній обороні (ППО) вдалось знешкодити загалом 112 дронів на сході, півночі, півдні й в центрі країни. Серед них:

  • 74 - збито вогневими засобами ураження;
  • 38 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ без негативних наслідків.

Через обстріл постраждали:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Харківська;
  • Миколаївська області.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють Україну застосовуючи різні типа ракет, безпілотні літальні апарати, артилерію та керовані авіаційні бомби. Під удар потрапляє й цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 21 травня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 76 безпілотників Shahed та імітаторів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація ППО
NEWS
Атака на Київ: уламки дрона впали на території школи
Атака на Київ: уламки дрона впали на території школи
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч