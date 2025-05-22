Росія вночі запустила "Іскандер-М" та більше 120 дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 22 травня російські терористи запустили проти України балістичну ракету "Іскандер-М" та 128 дронів. Внаслідок обстрілу постраждали чотири області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Згідно з даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Україну:
- балістичною ракетою "Іскандер-М" із району російського Таганрога;
- 128-ма безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed і безпілотниками-імітаторами із напрямків російських міст Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого кримського Чауда.
До відбиття повітряної атаки були залучені:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 11 ранку протиповітряній обороні (ППО) вдалось знешкодити загалом 112 дронів на сході, півночі, півдні й в центрі країни. Серед них:
- 74 - збито вогневими засобами ураження;
- 38 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ без негативних наслідків.
Через обстріл постраждали:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Харківська;
- Миколаївська області.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють Україну застосовуючи різні типа ракет, безпілотні літальні апарати, артилерію та керовані авіаційні бомби. Під удар потрапляє й цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.
До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 21 травня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 76 безпілотників Shahed та імітаторів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.