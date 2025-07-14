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Росіяни втратили за добу 1130 солдатів і 170 одиниць техніки, - ЗСУ

Понеділок 14 липня 2025 06:42
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Росіяни втратили за добу 1130 солдатів і 170 одиниць техніки, - ЗСУ Фото: Сили оборони продовжують завдавати ворогу колосальних втрат у силі й техніці (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 13 на 14 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1130 солдатів, 3 танки і 102 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 035 060 (+1130) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 019 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 987 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 30 294 (+51) од.;
  • РСЗВ - 1438 од.;
  • засоби ППО - 1194 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 45 635 (+124) од.;
  • крилатих ракет - 3491 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 55 025 (+102) од.;
  • спеціальної техніки - 3932 (+3) од.

Росіяни втратили за добу 1130 солдатів і 170 одиниць техніки, - ЗСУ

Російські повітряні атаки

В ніч на 14 липня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці східних та центральних областях оголошувалася тривога, працювали сили ППО.

У місті Чугуїв внаслідок удару дронів пошкоджене підприємство.

Крім того, ворожий безпілотник атакував Немишлянський район Харкова.

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Війна в Україні Атака дронів
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