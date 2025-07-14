Россияне потеряли за сутки 1130 солдат и 170 единиц техники, - ВСУ

Фото: Силы обороны продолжают наносить врагу колоссальные потери в силе и технике (Getty Images)

За последние сутки с 13 на 14 июля армия российских захватчиков потеряла на фронте 1130 солдат, 3 танка и 102 единицы автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.