Россияне потеряли за сутки 1130 солдат и 170 единиц техники, - ВСУ
Фото: Силы обороны продолжают наносить врагу колоссальные потери в силе и технике (Getty Images)
За последние сутки с 13 на 14 июля армия российских захватчиков потеряла на фронте 1130 солдат, 3 танка и 102 единицы автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 14 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 035 060 (+1130) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 019 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 22 987 (+4) ед;
- артиллерийских систем - 30 294 (+51) ед;
- РСЗО - 1438 ед;
- средства ПВО - 1194 ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 45 635 (+124) ед;
- крылатых ракет - 3491 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 55 025 (+102) ед;
- специальной техники - 3932 (+3) ед.
Российские воздушные атаки
В ночь на 14 июля российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде восточных и центральных областей объявлялась тревога, работали силы ПВО.
В городе Чугуев в результате удара дронов повреждено предприятие.
Кроме того, вражеский беспилотник атаковал Немышлянский район Харькова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.