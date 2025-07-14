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Россияне потеряли за сутки 1130 солдат и 170 единиц техники, - ВСУ

Понедельник 14 июля 2025 06:42
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Россияне потеряли за сутки 1130 солдат и 170 единиц техники, - ВСУ Фото: Силы обороны продолжают наносить врагу колоссальные потери в силе и технике (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 13 на 14 июля армия российских захватчиков потеряла на фронте 1130 солдат, 3 танка и 102 единицы автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 14 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 035 060 (+1130) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 019 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 987 (+4) ед;
  • артиллерийских систем - 30 294 (+51) ед;
  • РСЗО - 1438 ед;
  • средства ПВО - 1194 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 45 635 (+124) ед;
  • крылатых ракет - 3491 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 55 025 (+102) ед;
  • специальной техники - 3932 (+3) ед.

Россияне потеряли за сутки 1130 солдат и 170 единиц техники, - ВСУ

Российские воздушные атаки

В ночь на 14 июля российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде восточных и центральных областей объявлялась тревога, работали силы ПВО.

В городе Чугуев в результате удара дронов повреждено предприятие.

Кроме того, вражеский беспилотник атаковал Немышлянский район Харькова.

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