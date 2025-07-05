Росіяни втратили за добу 1050 солдатів і понад 200 одиниць техніки, - ЗСУ
Фото: російські загарбники втратили багато техніки й ударних дронів (Getty Images)
За останню добу з 4 на 5 липня, російські загарбники втратили на фронті 1050 солдатів і 214 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 липня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 025 260 (+1050) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 10 990 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 22 953 (+7) од.;
- артилерійських систем - 29 921 (+56) од.;
- РСЗВ - 1428 од.;
- засоби ППО - 1191 од.;
- літаків - 420 од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 43 609 (+306) од.;
- крилатих ракет - 3439 (+3) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 54 148 (+149) од.;
- спеціальної техніки - 3925 од.
Повітряні удари РФ
В ніч на 5 липня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
У Києві лунали вибухи, сили ППО працювали по ворожих дронах.
Крім того, загарбники вдарили по Куп'янську та Чугуєву в Харківській області. Постраждали місцеві жителі, серед них - дитина.
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