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Росіяни втратили за добу 1050 солдатів і понад 200 одиниць техніки, - ЗСУ

Субота 05 липня 2025 07:44
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Росіяни втратили за добу 1050 солдатів і понад 200 одиниць техніки, - ЗСУ Фото: російські загарбники втратили багато техніки й ударних дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 4 на 5 липня, російські загарбники втратили на фронті 1050 солдатів і 214 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 025 260 (+1050) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 10 990 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 953 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 29 921 (+56) од.;
  • РСЗВ - 1428 од.;
  • засоби ППО - 1191 од.;
  • літаків - 420 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 43 609 (+306) од.;
  • крилатих ракет - 3439 (+3) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 54 148 (+149) од.;
  • спеціальної техніки - 3925 од.

Росіяни втратили за добу 1050 солдатів і понад 200 одиниць техніки, - ЗСУ

Повітряні удари РФ

В ніч на 5 липня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Києві лунали вибухи, сили ППО працювали по ворожих дронах.

Крім того, загарбники вдарили по Куп'янську та Чугуєву в Харківській області. Постраждали місцеві жителі, серед них - дитина.

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