У Києві пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів"

У Києві в п'ятницю, 4 липня, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Столиця під атакою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Близько 22:04 військові попередили, що для Києва є загроза застосування ворогом ударних дронів. Після цього в столиці прогриміли вибухи. У КМВА розповіли, що в Києві працює протиповітряна оборона.