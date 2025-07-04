РФ масовано атакує "Шахедами" Україну: де помітили дрони

Російські окупанти в п'ятницю, 4 липня, ввечері запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Вони вже літають у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 21:50 повітряну тривогу оголосили в: Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Харківській, Донецькій та частково Дніпропетровській областях. Фото: карта повітряних тривог (скріншот) При цьому військові попереджають, що російські дрони фіксують: у центрі Харківської області, курсом на південний захід (там велика група "Шахедів");

на заході Сумської області, курсом на південний захід;

у Донецькій області, курсом на Дніпропетровську область;

у Полтавській області, курсом на південь. Оновлено 22:12 У Києві є загроза застосування російських ударних дронів, повідомили Повітряні сили. При цьому в Київській області по дронах вже працює протиповітряна оборона.