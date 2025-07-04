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РФ масовано атакує "Шахедами" Україну: де помітили дрони

П'ятниця 04 липня 2025 21:52
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РФ масовано атакує "Шахедами" Україну: де помітили дрони Ілюстративне фото: в областях України оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в п'ятницю, 4 липня, ввечері запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Вони вже літають у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 21:50 повітряну тривогу оголосили в: Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Харківській, Донецькій та частково Дніпропетровській областях.

РФ масовано атакує &quot;Шахедами&quot; Україну: де помітили дрониФото: карта повітряних тривог (скріншот)

При цьому військові попереджають, що російські дрони фіксують:

  • у центрі Харківської області, курсом на південний захід (там велика група "Шахедів");
  • на заході Сумської області, курсом на південний захід;
  • у Донецькій області, курсом на Дніпропетровську область;
  • у Полтавській області, курсом на південь.

Оновлено 22:12

У Києві є загроза застосування російських ударних дронів, повідомили Повітряні сили.

При цьому в Київській області по дронах вже працює протиповітряна оборона.

Атака дронів у ніч на 4 липня

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 4 липня запустили по Україні понад 330 "Шахедів". Також для атаки ворог використовував дрони-імітатори.

Як зазначили в Повітряних силах, це рекордна кількість "Шахедів" за добу.

При цьому президент України Володимир Зеленський розповів, що українські воїни збили десятки ворожих безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів.

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Російська Федерація Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога Дрони Атака дронів
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