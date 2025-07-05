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РФ атакувала Чугуїв і Куп'янськ: є постраждалі, серед них дитина

Субота 05 липня 2025 00:13
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РФ атакувала Чугуїв і Куп'янськ: є постраждалі, серед них дитина Ілюстративне фото: постраждалим надається допомога (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти пізно ввечері, 4 липня, обстріляли міста Чугуїв та Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Влучання ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" зафіксовано в місті Чугуїв. Станом на зараз маємо попередню інформацію про двох постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

Водночас Синєгубов попередив, що над Харківською областю продовжують фіксувати ворожі дрони. У зв'язку з цим він закликав людей перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Трохи пізніше глава ОВА уточнив, що кількість постраждалих у Чугуєві зросла до трьох. Крім того, ворог обстріляв місто Куп'янськ.

"Також ворог здійснив обстріл міста Куп’янськ. За попередніми даними, маємо двох постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога", - написав Синєгубов.

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, що Харківська область постійно зазнає російських обстрілів. Наприклад, 4 липня росіяни завдали удару по центральній частині Куп'янська.

"Ворог завдав удару по цивільних жителях Куп'янська. Російський снаряд влучив у центральній частині міста, біля магазину. На жаль, загинула 55-річна жінка", - повідомляв Синєгубов.

Крім того, ще двоє людей були поранені, а саме - 56-річний чоловік і 61-річна жінка. Постраждалих госпіталізували.

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