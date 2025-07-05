Россияне потеряли за сутки 1050 солдат и более 200 единиц техники, - ВСУ

За последние сутки с 4 на 5 июля, российские захватчики потеряли на фронте 1050 солдат и 214 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Воздушные удары РФ

В ночь на 5 июля россияне атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве звучали взрывы, силы ПВО работали по вражеским дронам.

Кроме того, захватчики ударили по Купянску и Чугуеву в Харьковской области. Пострадали местные жители, среди них - ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.