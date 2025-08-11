Росіяни втратили за добу 1000 солдатів і понад 180 одиниць техніки, - ЗСУ

Російські повітряні удари

В ніч на 11 серпня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У східних та північних областях оголошували тривогу, працювали сили ППО.

В неділю, 10 серпня, ворог атакував керованими авіабомбами Запоріжжя. Внаслідок удару в місті було знищено Центральний автовокзал і пошкоджено будівлю клініки медичного університету.

А в ніч на неділю, агресор обстріляв ударними дронами залізничний вокзал і станцію Синельникове у Дніпропетровській області.