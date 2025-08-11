UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Росіяни втратили за добу 1000 солдатів і понад 180 одиниць техніки, - ЗСУ

Фото: російські загарбники втратили багато техніки за минулу добу (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 10 на 11 серпня, армія Росії втратила на фронті 1000 солдатів і 181 одиницю військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 064 240 (+1000) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 093 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 114 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 31 380 (+37) од.;
  • РСЗВ - 1462 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1204 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50 646 (+191) од.;
  • крилатих ракет - 3556 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 58 113 (+131) од.;
  • спеціальної техніки - 3936 од.

Російські повітряні удари

В ніч на 11 серпня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У східних та північних областях оголошували тривогу, працювали сили ППО.

В неділю, 10 серпня, ворог атакував керованими авіабомбами Запоріжжя. Внаслідок удару в місті було знищено Центральний автовокзал і пошкоджено будівлю клініки медичного університету.

А в ніч на неділю, агресор обстріляв ударними дронами залізничний вокзал і станцію Синельникове у Дніпропетровській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні