Росіяни втратили за добу 1000 солдатів і понад 180 одиниць техніки, - ЗСУ

За останню добу з 10 на 11 серпня, армія Росії втратила на фронті 1000 солдатів і 181 одиницю військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
В ніч на 11 серпня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У східних та північних областях оголошували тривогу, працювали сили ППО.
В неділю, 10 серпня, ворог атакував керованими авіабомбами Запоріжжя. Внаслідок удару в місті було знищено Центральний автовокзал і пошкоджено будівлю клініки медичного університету.
А в ніч на неділю, агресор обстріляв ударними дронами залізничний вокзал і станцію Синельникове у Дніпропетровській області.