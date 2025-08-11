RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Россияне потеряли за сутки 1000 солдат и более 180 единиц техники, - ВСУ

Фото: российские захватчики потеряли много техники за минувшие сутки (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 10 на 11 августа, армия России потеряла на фронте 1000 солдат и 181 единицу военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 августа 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 064 240 (+1000) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 093 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 114 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 31 380 (+37) ед;
  • РСЗО - 1462 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1204 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 50 646 (+191) ед;
  • крылатых ракет - 3556 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 58 113 (+131) ед;
  • специальной техники - 3936 ед.

Российские воздушные удары

В ночь на 11 августа российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В восточных и северных областях объявляли тревогу, работали силы ПВО.

В воскресенье, 10 августа, враг атаковал управляемыми авиабомбами Запорожье. В результате удара в городе был уничтожен Центральный автовокзал и повреждено здание клиники медицинского университета.

А в ночь на воскресенье, агрессор обстрелял ударными дронами железнодорожный вокзал и станцию Синельниково в Днепропетровской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине