Росіяни втратили за добу 1000 солдатів і понад 180 одиниць техніки, - ЗСУ
Фото: російські загарбники втратили багато техніки за минулу добу (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
За останню добу з 10 на 11 серпня, армія Росії втратила на фронті 1000 солдатів і 181 одиницю військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 064 240 (+1000) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 093 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 23 114 (+7) од.;
- артилерійських систем - 31 380 (+37) од.;
- РСЗВ - 1462 (+2) од.;
- засоби ППО - 1204 од.;
- літаків - 421 од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50 646 (+191) од.;
- крилатих ракет - 3556 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 58 113 (+131) од.;
- спеціальної техніки - 3936 од.
Російські повітряні удари
В ніч на 11 серпня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У східних та північних областях оголошували тривогу, працювали сили ППО.
В неділю, 10 серпня, ворог атакував керованими авіабомбами Запоріжжя. Внаслідок удару в місті було знищено Центральний автовокзал і пошкоджено будівлю клініки медичного університету.
А в ніч на неділю, агресор обстріляв ударними дронами залізничний вокзал і станцію Синельникове у Дніпропетровській області.