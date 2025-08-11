Росіяни втратили за добу 1000 солдатів і понад 180 одиниць техніки, - ЗСУ

Фото: російські загарбники втратили багато техніки за минулу добу (facebook.com/MinistryofDefenceUA)

За останню добу з 10 на 11 серпня, армія Росії втратила на фронті 1000 солдатів і 181 одиницю військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.