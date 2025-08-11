Россияне потеряли за сутки 1000 солдат и более 180 единиц техники, - ВСУ
За последние сутки с 10 на 11 августа, армия России потеряла на фронте 1000 солдат и 181 единицу военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 августа 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 064 240 (+1000) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 093 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 23 114 (+7) ед;
- артиллерийских систем - 31 380 (+37) ед;
- РСЗО - 1462 (+2) ед;
- средства ПВО - 1204 ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 50 646 (+191) ед;
- крылатых ракет - 3556 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 58 113 (+131) ед;
- специальной техники - 3936 ед.
Российские воздушные удары
В ночь на 11 августа российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В восточных и северных областях объявляли тревогу, работали силы ПВО.
В воскресенье, 10 августа, враг атаковал управляемыми авиабомбами Запорожье. В результате удара в городе был уничтожен Центральный автовокзал и повреждено здание клиники медицинского университета.
А в ночь на воскресенье, агрессор обстрелял ударными дронами железнодорожный вокзал и станцию Синельниково в Днепропетровской области.