Россияне потеряли за сутки 1000 солдат и более 180 единиц техники, - ВСУ

За последние сутки с 10 на 11 августа, армия России потеряла на фронте 1000 солдат и 181 единицу военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 августа 2025 года ориентировочно составляют:

Российские воздушные удары

В ночь на 11 августа российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В восточных и северных областях объявляли тревогу, работали силы ПВО.

В воскресенье, 10 августа, враг атаковал управляемыми авиабомбами Запорожье. В результате удара в городе был уничтожен Центральный автовокзал и повреждено здание клиники медицинского университета.

А в ночь на воскресенье, агрессор обстрелял ударными дронами железнодорожный вокзал и станцию Синельниково в Днепропетровской области.