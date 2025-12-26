Росіяни всю ніч били по портах та енергооб'єктах Одещини: у регіоні перебої зі світлом

Російські війська всю ніч 26 грудня завдавали ударів по енергетичній на портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки є пошкодження та перебої зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК, Telegram віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби та глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів. Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау", - повідомив Кулеба.
За його словами, на місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі. Працівники портів продовжують обстеження пошкоджень.
Частково є перебої з електропостачанням, ремонтні бригади працюють над відновленням.
Під ударами російських безпілотників також опинився і термінал на Миколаївщині. Пошкоджене судно під прапором Ліберії. Відновлювальні роботи тривають.
Фото: наслідки ударів РФ по портах в Одеській області (t.me/OleksiiKuleba)
За словами Кіпера, цієї ночі під атакою опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області, а також саме місто.
Повітряні удари спричинили нові ушкодження на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Виникли пожежі, пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання, техніка.
Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
Фото: наслідки нічної атаки РФ на Одеську область (t.me/odeskaODA)
Також відомо, що ворог атакував два енергооб'єкти ДТЕК на півдні Одеської області
"Пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час", - попередили у ДТЕК.
Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" та 99 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 73 ворожі безпілотники.
Зокрема, росіяни атакували Миколаїв та передмістя кількома ударними дронами, попередньо типу "Молнія". Внаслідок обстрілу частина Миколаївського району залишилася без світла.
В Одесі уражений один з об'єктів інфраструктури внаслідок атаки безпілотника. Виникла пожежа. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару.