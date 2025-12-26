Росіяни всю ніч били по портах та енергооб'єктах Одещини: у регіоні перебої зі світлом

"Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів. Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау", - повідомив Кулеба.

За його словами, на місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі. Працівники портів продовжують обстеження пошкоджень.

Частково є перебої з електропостачанням, ремонтні бригади працюють над відновленням.

Під ударами російських безпілотників також опинився і термінал на Миколаївщині. Пошкоджене судно під прапором Ліберії. Відновлювальні роботи тривають.

Фото: наслідки ударів РФ по портах в Одеській області (t.me/OleksiiKuleba)

За словами Кіпера, цієї ночі під атакою опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області, а також саме місто.

Повітряні удари спричинили нові ушкодження на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Виникли пожежі, пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання, техніка.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Фото: наслідки нічної атаки РФ на Одеську область (t.me/odeskaODA)

Також відомо, що ворог атакував два енергооб'єкти ДТЕК на півдні Одеської області

"Пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час", - попередили у ДТЕК.