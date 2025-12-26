RU

Россияне всю ночь били по портам и энергообъектам Одесской области: в регионе перебои со светом

Фото: россияне всю ночь били по портам и энергообъектам Одесской области (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска всю ночь 26 декабря наносили удары по энергетической на портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки есть повреждения и перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК, Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы и главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Порты Одесской области всю ночь подвергались непрерывным вражеским ударам. В результате попадания беспилотников повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау", - сообщил Кулеба.

По его словам, на местах попаданий спасатели ликвидируют пожары. Работники портов продолжают обследование повреждений.

Частично есть перебои с электроснабжением, ремонтные бригады работают над восстановлением.

Под ударами российских беспилотников также оказался и терминал на Николаевщине. Повреждено судно под флагом Либерии. Восстановительные работы продолжаются.

 

Фото: последствия ударов РФ по портам в Одесской области (t.me/OleksiiKuleba)

По словам Кипера, этой ночью под атакой оказались Измаильский и Одесский районы области, а также сам город.

Воздушные удары вызвали новые повреждения на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Возникли пожары, повреждены административные здания, оборудование, техника.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

 

Фото: последствия ночной атаки РФ на Одесскую область (t.me/odeskaODA)

Также известно, что враг атаковал два энергообъекта ДТЭК на юге Одесской области

"Повреждения значительные. Для восстановления оборудования требуется время", - предупредили в ДТЭК.

 

Обстрел Украины 26 декабря

Напомним, в ночь на 26 декабря Россия атаковала Украину, применив баллистическую ракету "Искандер-М" и 99 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 73 вражеских беспилотника.

В частности, россияне атаковали Николаев и пригород несколькими ударными дронами, предварительно типа "Молния". В результате обстрела часть Николаевского района осталась без света.

В Одессе поражен один из объектов инфраструктуры в результате атаки беспилотника. Возник пожар. Продолжаются работы по ликвидации последствий удара.

ОдессаВойна в УкраинеАтака дронов