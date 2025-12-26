Россияне всю ночь били по портам и энергообъектам Одесской области: в регионе перебои со светом

"Порты Одесской области всю ночь подвергались непрерывным вражеским ударам. В результате попадания беспилотников повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау", - сообщил Кулеба.

По его словам, на местах попаданий спасатели ликвидируют пожары. Работники портов продолжают обследование повреждений.

Частично есть перебои с электроснабжением, ремонтные бригады работают над восстановлением.

Под ударами российских беспилотников также оказался и терминал на Николаевщине. Повреждено судно под флагом Либерии. Восстановительные работы продолжаются.

Фото: последствия ударов РФ по портам в Одесской области (t.me/OleksiiKuleba)

По словам Кипера, этой ночью под атакой оказались Измаильский и Одесский районы области, а также сам город.

Воздушные удары вызвали новые повреждения на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Возникли пожары, повреждены административные здания, оборудование, техника.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Фото: последствия ночной атаки РФ на Одесскую область (t.me/odeskaODA)

Также известно, что враг атаковал два энергообъекта ДТЭК на юге Одесской области

"Повреждения значительные. Для восстановления оборудования требуется время", - предупредили в ДТЭК.