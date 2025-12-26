Росія вночі запустила по Україні "Іскандер" та майже 100 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 26 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" та 99 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 73 ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 25 грудня до ранку 26 грудня росіяни атакували однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ Криму, а також 99 ударними дроами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - Крим. Близько 60 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних дронів на 16 локаціях.