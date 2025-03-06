Росіяни вп'яте за два тижні атакували енергетику в Одеській області

Російська армія знову вдарила по енергетичному об'єкту в Одеській області. Це п'ята атака на енергетику регіону за останні два тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Росія продовжує енергетичний терор Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено вже пʼятий енергообʼєкт ДТЕК за останні два тижні", - йдеться у повідомленні.
У ДТЕК зазначають, що енергетики працюють, щоб в першу чергу забезпечити світлом обʼєкти критичної інфраструктури та домівки там, де це технічно можливо зробити. Пошкодження складні, на їх усунення потрібен час.
Нагадаємо, в ніч на 6 березня росіяни знову масовано атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей, один з яких був госпіталізований.
За даними Одеської ОВА, ворожі дрони уразили енергетичний об'єкт, пошкоджено також будинки, СТО та автомобілі.
Цієї ночі Росія випустила по Україні 112 дронів та дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Сили ППО знищили 68 дронів, ще 43 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Як відомо, пізно ввечері 5 березня окупанти завдали удару балістикою по готелю у Кривому Розі. Через атаку загинули четверо осіб, ще понад 30 людей отримали поранення.
У момент обстрілу у готелі перебували волонтери гуманітарної організації, серед них українці, громадяни США і Британії.
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