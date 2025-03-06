Россияне пятый раз за две недели атаковали энергетику в Одесской области

"Россия продолжает энергетический террор Одесской области. В результате атаки поврежден уже пятый энергообъект ДТЭК за последние две недели", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что энергетики работают, чтобы в первую очередь обеспечить светом объекты критической инфраструктуры и дома там, где это технически возможно сделать. Повреждения сложные, на их устранение требуется время.

Напомним, в ночь на 6 марта россияне снова массированно атаковали Одесскую область. В результате обстрелов ранения получили два человека, один из которых был госпитализирован.

По данным Одесской ОВА, вражеские дроны поразили энергетический объект, повреждены также дома, СТО и автомобили.